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Обмен санкциями 44 минуты назад

29 мая 2022 12:29

Зерно и удобрения предложено продавать за рубли


GLP

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас одобряет перевод отплаты за российские зерно и удобрения на рубли.

"Поставок зерна, удобрений – все за рубли", – написал Клишас в Telegram в воскресенье.

Ранее Минсельхоз сообщил, что предложит странам Ближнего Востока и Северной Африки рублевую схему расчета на зерновых тендерах.

При этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что из финансовых потоков планируется исключить европейские банки.

Президент Владимир Путин распорядился о скорейшем переходе во внешней торговле на рубли и национальные валюты дружественных стран. Это позволит минимизировать убытки от антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

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общество Россия продовольствие зерно удобрения новости Андрей Клишас

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