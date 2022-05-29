Зерно и удобрения предложено продавать за рубли

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас одобряет перевод отплаты за российские зерно и удобрения на рубли.

"Поставок зерна, удобрений – все за рубли", – написал Клишас в Telegram в воскресенье.

Ранее Минсельхоз сообщил, что предложит странам Ближнего Востока и Северной Африки рублевую схему расчета на зерновых тендерах.

При этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что из финансовых потоков планируется исключить европейские банки.

Президент Владимир Путин распорядился о скорейшем переходе во внешней торговле на рубли и национальные валюты дружественных стран. Это позволит минимизировать убытки от антироссийских санкций, пишет РИА Новости.