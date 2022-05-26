Запад сам препятствует поставкам зерна

Россия не приемлет обвинения в блокировке вывоза зерна с территории Украины. К этой ситуации привели действия западных стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", – заявил Песков на встрече с журналистами.

Страны Запада должны отменить свои же незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее, тогда поставки возобновятся, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

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