Песков опроверг заявления Киева о краже зерна

Россия не крала никакого зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее турецкий дипломат сообщил, что Анкара решила проверить обвинения Киева, будто Россия похищает украинское зерно и торгует им. Однако эта информация не подтвердилась, отметил Чавушоглу.

Первым о торговле якобы краденым зерном объявил просол Украины в Турции Василий Боднар, пишет агентство РИА Новости.

20 июня стало известно, что украинские националисты уничтожили 70 тысяч тонн зерна в хранилище, которое находилось в порту Мариуполя. Боевики пригнали туда цистерну с дизельным топливом, облили им пшеницу и кукурузу, после чего подожгли.