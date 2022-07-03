Посольство РФ: Турция не оповещала о задержании сухогруза

"Турция нас официально об этом на данный момент не оповещала", – сказал ТАСС собеседник в диппредставительстве.

Ранее 3 июля посол Украины в Турции Василий Бондар сообщил, что турецкая таможня по запросу Киева задержала российское судно, которое якобы перевозило украинское зерно. Официальный представитель таможни, в свою очередь, не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Хотя, источник в ведомстве рассказал РИА Новости, что сухогруз действительно стоит вблизи порта Карасу, соответствующее разбирательство ведется.

Источник в порту сообщил журналистам, что сухогруз с 1 июля ожидал разрешения на вход и разгрузку от турецких властей, но до сих пор его не получил.

Известно, что судно вышло из порта Бердянска 29 июня. Администрацию Запорожской области тоже никто пока не уведомлял о его задержании.