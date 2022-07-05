Эрдоган рассчитывает на создание зернового коридора к середине июля

Зерновой коридор в Черном море – это очень важный вопрос, заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги в Анкаре. Он напомнил о серьезной нехватке зерна в мире в целом и в Африке в частности.

Эрдоган указал на важность подходов в данном вопросе президентов России и Украины и сообщил о продолжении переговоров с последующими планами привлечь к ним ООН в качестве посредника.

"Мы активизируем наши переговоры и в течение 7-10 дней постараемся достичь результата", – приводит слова президента Турции ТАСС.

Между тем на днях Киев сообщил о задержании в Турции судна, перевозящего зерно. Согласно утверждению украинской стороны, судно с грузом украинского же зерна вышло из порта Бердянска, но было остановлено и в данным момент стоит у входа в турецкий порт Карасу. 5 июля стало известно, что власти Турции начали расследование относительно происхождения перевозимого зерна.

Сухогруз носит название "Жибек жолы" ("Шелковый путь"), принадлежит Казахстану, но ходит под российским флагом. 29 июня глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отправке из порта Бердянска первого торгового судна с зерном.