Сербия не участвует в антироссийской истерии

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что отказ участвовать в антироссийской истерии дорого обходится лично президенту Александру Вучичу, но зато Сербия имеет один из самых выгодных контрактов на поставку российского газа.

"Не было бы договора о газе, о котором намного более крупные и сильные страны, чем мы, могут только мечтать", – заявил Вулин.

Сейчас Сербия покупает газ у России по 270 долларов за тысячу кубометров. После 31 мая "Газпром" и власти Сербии планируют подписать следующий контракт на 3 года. Газ обойдется Серии по цене, примерно в три раза меньше рыночной.

Принципиальная договорённость достигнута, но предстоит обсудить детали. Сербия рассчитывает, что удастся заключить контракт на 10 лет, пишет РИА Новости.

Также Россия и Серия планируют увеличить пропускную мощность подземного хранилища газа в Банатски-Двор с 5 до 6,7 миллиона кубометров в сутки.