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29 мая 2022 16:28

Желающую вступить в НАТО Швецию обвинили в неискренности


AP Images

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти Швеции нечестные и неискренние. Прозвучали такие слова на фоне желания Стокгольма вступить в НАТО.

Эрдоган обратил внимание на то, что в процессе переговоров Швеция все еще продолжает поддерживать террористов, охраняя их. Речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Кроме того, указал Тайип Эрдоган, террористов показывают по шведскому государственному телевидению. По словам президента, Стокгольм не предпринимает необходимых шагов в отношении Турции, сообщает РИА Новости.

18 мая Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Анкара заблокировала процесс их рассмотрения. Тайип Эрдоган пояснил, почему это произошло. По его словам, Турция не может сказать "да" членству двух стран в НАТО, поскольку не верит их заверениям по связям с представителями Рабочей партии Курдистана.

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