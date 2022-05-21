Стало известно содержание бесед Эрдогана с Андерссон и Ниинисте

В субботу состоялся телефонный разговор между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган высказал свои претензии к властям Швеции, поддерживающим террористические организации. К таковым Анкара относит Рабочую партию Курдистана, Сирийские силы национальной самообороны и "террористическую организацию фетхуллахистов". Последнюю в Турции считают организатором попытки государственного переворота в 2016 году.

Турция поддерживает политику открытых дверей в Североатлантический альянс, считает основной ценностью среди стран-участниц солидарность и коллективную безопасность. А солидарности у Анкары со Швецией не будет, пока Стокгольм не прекратит оказывать политическую, военную и финансовую поддержку террористам. Утверждения о том, что указанные выше организации противостоят "Исламскому государству" (запрещена в РФ), не соответствуют действительности, заявил Эрдоган.

Эрдоган ожидает от Швеции конкретных действий по противодействию РПК и связанных с ней группировок в Сирии и Ираке, а также снятия Швецией ограничений в оборонной промышленности, сообщает ТАСС.

Разговор лидера Турции с президентом Финляндии Саули Ниинисте получился еще более жестким. Эрдоган четко заявил, что "игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы и союза".

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