США считают, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям НАТО

Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО, заявил Джо Байден. Наличие в альянсе двух таких участников на севере повысит безопасность организации, сделает сотрудничество глубже, считает президент США.

В четверг Байден дал совместную пресс-конференцию в Белом доме, куда прибыли премьер Швеции Магдалена Андерсон и президент Финляндии Саули Ниинисте. США бесспорно поддерживают заявку обеих стран, заверил их Байден. Это очень близкие и боеспособные партнеры для альянса, с прочными демократиями и мощными армиями.

"Сегодня я с гордостью приветствую и выражаю решительную поддержку со стороны Соединенных Штатов заявкам двух замечательных демократий на вступление в самый сильный и мощный оборонительный альянс в мировой истории", – сказал Байден.

При этом президент США вновь повторил, что НАТО никому не угрожает, а его расширение на Восток не повлияет на безопасность других стран.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ответ заявил, что его страна надеется на широкую поддержку своей заявки и положительное решение от всех стран-участниц. Но упорство Турции серьезно заботит финскую сторону, отметил Ниинисте. Эта тема должна быть обсуждена, спорные вопросы закрыты.

Премьер Швеции Андерсон тоже упомянула проблемы с турецкой позицией по вопросу приема новых членов в Североатлантический альянс. Шведы намерены продолжать диалог со всеми, чтобы добиться своей цели, отмечает ТАСС.

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