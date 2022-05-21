Турции советуют сменить НАТО на ОДКБ

Переход из НАТО в ОДКБ может стать в ближайшие годы актуальным для Турции. Турецкий историк Мехмет Перинчек считает, что альянс уже давно не видит Турцию союзником и взял Анкару "за скобки".

"Стратегия НАТО направлена на то, чтобы разделять мир, сеять войну", – заявил эксперт в интервью РИА Новости.

Перинчек считает, что Турция не сможет обеспечить национальную безопасность и экономический рост, оставаясь членом НАТО. Как пояснил историк, на заседаниях НАТО Турцию символизируют как врага.

"В Сирии США поддерживают PKK/YPG против Турции. США и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье", – пояснил историк.

Выход и Североатлантического альянса стал необходимостью, заключил эксперт.

Ранее президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО из-за отказа одобрить вступление в альянс Швеции и Финляндии​​​.

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