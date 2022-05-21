Fox News сообщил о "секретном оружии" России

Турция стала "секретным оружием" России. Об этом сообщает Fox News, имея в виду последние заявления Анкары относительно ситуации вокруг расширения НАТО.

В статье отмечается, что влияние России на Турцию может быть одним из факторов, лежащих в основе заявления Тайипа Эрдогана. Тот ранее сообщил, что против вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Автор публикации обращает внимание на то, что с начала спецоперации Анкара не вводила санкции против Москвы в отличие от большинства членов НАТО.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института и бывший помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Маршалл Биллингсли считает, что Турция занимает позицию, которая выгодна русским.

Научный сотрудник Джеймстаунского фонда по делам России и Ближнего Востока в Вашингтоне Теодор Карасик, в свою очередь, считает, что Анкара в будущем не хочет попасть в список "целей Москвы".

Автор статьи также отмечает, что Тайип Эрдоган идет наперекор Западу. Турецкий лидер активно пытается дестабилизировать НАТО после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть.

Финляндия и Швеция уже передали свои заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция всегда поддерживает НАТО, но не может говорить "да" каждому предложению внутри него.

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