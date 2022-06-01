Антироссийские санкции: удастся ли Штатам сломить Турцию

Политолог Елена Супонина в передаче "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" прокомментировала заявление Анкары о том, что Турция не собирается подключаться к антироссийским санкциям.

"Их смогут сломить?" – спросил ведущий.

Востоковед считает, что "вряд ли". Хотя, признается Супонина, она часто слышит от западных специалистов, что Турцию "можно даже не столько сломить, сколько купить".

"Например, пойти на уступки по антитурецким санкциям или переговорам по американским истребителям", – поясняет политолог.

Она полагает, что позиция Турции в данном случае обоснована не только более мелкими требованиями, но и принципиальными вопросами. Например, Анкара сейчас очень обеспокоена ситуацией в Черном море.

"Турецкие политологи, близкие Эрдогану, в последнее время пишут, что не дай бог члены НАТО их попытаются стравить с Россией", – добавляет Супонина.

Она считает, что Турция этого очень не хочет, потому что понимает: американцы далеко, а Россия – близко.

Кроме того, уверена востоковед, учитывают турки и стратегию, которую США используют на Ближнем и Среднем Востоке: разжечь конфликт, подлить масла в огонь, а потом потирать руки и стричь с этого дивиденды.

"Турция не хочет быть жертвой американских расчетов", – отметила Елена Супонина.