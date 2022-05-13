Заявление Эрдогана: мнения экспертов

Заявление президента Турции является позитивным моментом для России. На это указал старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е​​​.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

Ранее Тайип Эрдоган обратил внимание на то, что Анкара негативно относится к желанию Финляндии и Швеции насчет вступления в НАТО.

По мнению Надеина-Раевского, слова турецкого лидера указывают на следующее: он не хочет усугублять отношения с Россией. В то же время, указал научный сотрудник, Анкара всегда преследует множественные цели. Власти Турции заинтересованы в том, чтобы получать скидки и дотации при приобретении вооружений. Чем больше нахлебников, отметил Надеин-Раевский, тем хуже.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин также высказался вокруг сложившейся ситуации. По его словам, если Турция выскажется против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, то страны и не смогут стать членами Североатлантического альянса. При этом эксперт не до конца понимает причины такого заявления Эрдогана, ведь интересы Турции с этими двумя государствами никогда не пересекались. По мнению Топорнина, Анкара рассчитывает на выгодный для себя торг.

В то же время, считает эксперт по внешней и оборонной политике Турции Керим Хас, слова турецкого лидера не означают, что его страна будет блокировать процедуру вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Здесь, по мнению аналитика, существует определенная заинтересованность со стороны Анкары, сообщает "Интерфакс". В частности, Турция может что-то получить взамен перед тем, как два государства вступят в Североатлантический альянс.

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