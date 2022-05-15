Турция: торг о членстве в НАТО Швеции и Финляндии неуместен

Турция не торгуется по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, хотя внимательно следит за этим процессом, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "не может смотреть положительно" на этот шаг североевропейских стран.

"Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая: полное прекращение сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции, – сказал Чавушоглу. – Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе".

Министр напомнил, что у Анкары есть доказательства сотрудничества Финляндии и Швеции с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Впрочем, по его словам, страны готовы сотрудничать для устранения "моментов, которые беспокоят" Турцию.

Он подчеркнул: Турция не против расширения НАТО, но против "сотрудничества с террористами", сообщает ТАСС.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил намерение подать заявку на вступление в Североатлантический блок. Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с финским коллегой отметил, что отказ Хельсинки от многолетнего нейтралитета стал бы ошибкой и привел бы к ухудшению двусторонних отношений.

Швеция ранее также заявила о желании вступить в НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок будет рад видеть ее, как и Финляндию, в своем составе.

В НАТО говорят об укреплении восточных и северо-восточных рубежей из-за угрозы, которую якобы представляет Россия, начавшая 24 февраля спецоперацию на Украине. В МИД РФ заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран, а все опасения вписываются в политику "демонизации" России.

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