Турция не удовлетворена ответами Швеции и Финляндии по поводу НАТО

Турция получила ответ от Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО, и он оказался далек от ожиданий Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Дипломат добавил, что Турция направила Швеции и Финляндии очередные требования и теперь ждет ответ, пишет агентство РИА Новости. Мяч на стороне Хельсинки и Стокгольма, пояснил Чавушоглу.

Ранее Турция отказалась участвовать в переговорах с Финляндией и Швецией по поводу вступления в НАТО.

Напомним, Анкара выступила против членства этих стран в Североатлантическом альянсе, так как, по мнению турецких властей, Хельсинки и Стокгольм поддерживают терроризм.