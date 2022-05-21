Эрдогана уговаривают всей Европой

Если Швеция и Финляндия ясно не покажут, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО. С таким заявлением 21 мая выступил Реджеп Тайип Эрдоган, которому ранее в тот же день звонили как из Стокгольма, так и из Хельсинки. За океаном американские СМИ уже задаются вопросом, а не играет ли турецкий президент на стороне России? Но разногласия внутри военного альянса – не единственная проблема США и Европы, где из-за собственных санкций теперь приходится спасать экономику, и оказалось, что каждый сам за себя.

Схема оплаты в рублях прозрачна и очень проста, но Финляндия от нее отказалась, и с этого дня больше не получает газ из России. Всего за этот год уже было поставлено около 1,5 миллиардов кубометров, что составило две трети от общего объема потребления в стране. Теперь ставку делают на американское оборудование – плавучий терминал по приему сжиженного топлива.

"Мы получим копию судна-терминала СПГ у берегов южной Финляндии. Это будет, по сути, терминал, стоящий на якоре в порту, где сжиженный газ будет превращаться в обычный и отправляться в сеть для передачи потребителям", – заявила министр финансов Финляндии Анника Саарикко.

Импорт электричества с 22 мая дня прекращает Литва. И хотя доля закупок составляла 16%, отказ от них уже привел к сильному росту инфляции.

Как отмечает газета Financial Times, в лидерах как раз страны Балтии: Эстония, та же Литва; непростая ситуация в Болгарии, Чехии и Румынии. Германия и Италия решили не рисковать – с разрешения Еврокомиссии перешли на оплату в рублях.

Венгры таких проблем, как у соседей, тоже не хотят. Из солидарности они предлагают запретить перевозки российских энергоносителей по морю, которого у Венгрии нет. А вот свои трубопроводы трогать не дадут – на них стоит вся экономика.

"Поэтому Венгрия не соглашается с принимаемыми в Брюсселе экономически неприемлемыми и неразумными решениями, которые привели только бы к росту цен. Не должны применяться необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе. Это может привести к таким последствиям, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе", – подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан.

Если сломить упрямство венгров не получается, то надо придумать, как его обойти, считает французский президент. Например, лишить страну права вето, сделать так, чтобы решения в Евросоюзе принимались не единогласно, а простым большинством. Но такое предложение Эммануэля Макрона потребует глубокой трансформации базовых принципов ЕС, а это процесс, который может занять годы.

Простых французов сейчас больше волнует, где достать удобрения. Фермеры утверждают, что за всю их 30-летнюю карьеру они ни разу не было такой нехватки этой жизненно важной для хорошего урожая субстанции. За азотом, калием и фосфором на мировых рынках в буквальном смысле идет охота, а стоимость выросла настолько, что сравнима с ценами на газ.

Все это ведет к катастрофическим последствиям, предупреждает коллег президент Сербии Александр Вучич.

"Если не изменится что-то вокруг конфликта на востоке Европы, то значительную часть мира, более четверти мира, ждут значительные проблемы в поисках элементарных объемов продовольствия, что вызовет новые проблемы на мировом уровне: от проблем безопасности до всех остальных, когда люди борются за свое выживание", – указал сербский лидер.

Европе нужно думать не о санкциях против России, а о том, как убедить Киев принять все условия для мира. Такое мнение озвучил бывший премьер Италии, а ныне руководитель одной из влиятельных партий страны Сильвио Берлускони. Чтобы переговоры состоялись, Европе, по его словам, нужно быть аккуратнее и в высказываниях, и в предпринимаемых шагах.

"Санкции очень и очень плохо отразились на российской экономике, ожидается падение ВВП на 14%, но они и по нам больно ударили. Зимой мы будем ходить дома в пальто и со свечкой", – предупредил Берлускони.

Жители Рима с такой точкой зрения, очевидно, согласны – в городе крупнейшие профсоюзы протестовали против увеличения военных расходов, против принятия Швеции и Финляндии в НАТО, против затягивания конфликта.

Турки тоже против такого сценария.

"Вступление новых членов в НАТО втянет мир в новый пожар. Я хочу предупредить мир: расширение НАТО в этой ситуации не приведет к установлению мира и стабильности, – заявил ближайший соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Уговаривать Эрдогана по телефону решил британский премьер Борис Джонсон. Он всячески призывал турецкого президента сотрудничать со шведами и финнами для поиска взаимоудобного решения.

Немецкий Der Spiegel предлагает идти ва-банк и не превращать НАТО в место шантажа. Турцию автор статьи называет "двойным агентом", который ведет себя не так, как подобает члену альянса: покупает оружие у России и угрожает войной Греции. А потому альянсу не стоит идти у Эрдогана на поводу. Лучше рискнуть и вступить с ним в открытый конфликт. К такому выводу подводит читателей обозреватель немецкого издания.

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