Европа идет вразнос

Для столь важного события в истории Финляндии и Швеции и тот и другой посол решил явиться в НАТО в цветах национального флага. Генсек Столтенберг стоял, вытянувшись по струнке и нетерпеливо ждал заветные папки. Финны мешкались, шведы вначале показали содержимое. После формальной совместной фотосессии, генсек взял слово.

"Документы, которые вы подали сегодня, являются историческим шагом. Все союзники согласны с важностью расширения НАТО", – заявил Столтенберг.

Все, да не совсем все, немецкое новостное агенство ДПА со ссылкой на свои источники внутри альянса сообщило, что Турция уже заблокировала само начало обсуждения поданных заявок. Ультиматум Анкары публикует агентство "Блумберг", он состоит из 10 пунктов, которые включают в себя, к примеру, объявление террористической Рабочей партии Курдистана в обеих странах кандидатах, при том, что в той же Швеции курдская диаспора – около 120 тысяч человек.

В списке требований также поставки Анкаре новейших истребителей F-35, зелёный свет на приобретение F-16 и снятие санкций за покупку российских систем ПВО С-400.

"Расширение НАТО будет иметь для нас значение, только если к нашим интересам будут относиться с уважением. Оказывать всевозможную поддержку курдам и просить нас о поддержке членства в НАТО равносильно, мягко говоря, непоследовательности. Мы запросили экстрадицию 30 террористов, но Швеция сказала, что не выдаст их. Вы не будете выдавать нам террористов, но вы просите нас разрешить вам вступить в НАТО", – заявил Эрдоган.

Изобразив себя на первой полосе ведущей финской газеты в виде лодки, безмятежно гребущей вдаль, обе страны быстро поняли, что в реальности своим шагом не только осложнили отношения с Россией, но еще и оказались в политическом водовороте.

"У меня был телефонный разговор с президентом Эрдоганом, и он сказал, что членство Финляндии в НАТО должно рассматриваться положительно. В данный момент, видимо, есть какое-то другое мнение. Мы готовы разговаривать с турецкими официальными лицами", – заявил Саули Ниинисте, президент Финляндии.

"Как говорит президент Ниинистё, мы хотим разговаривать с Турцией на разных уровнях, а также, конечно, поехать в Турцию, чтобы обсудить и разобраться в вопросах, которые могут существовать", – отметила Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции.

Но турки посоветовали скандинавам не утруждать себя визитами, Анкара намерена вести разговор с хозяевами альянса – министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился в Вашингтон.

Соединенные Штаты выражают сдержанный оптимизм. "Наша уверенность с связана с проведенными переговорами, в том числе в рамках альянса. Не думаю, что должен объяснять позицию правительства Турции. Нам нужно высказывать нашу позицию. Вы знаете наше мнение по этому вопросу", – заявил Нед Прайс, представитель Госдепа.

Но есть и такие страны, которые чувствуют себя в безопасности наоборот, вне НАТО. Вслед за Австрией вступать в альянс отказалась Молдавия.

Президент страны сегодня выступила в Европарламенте, который призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Шредера и экс-главы МИД Австрии Кнайсль, за то, что те не отказываются от постов в российских компаниях.

"Мы считаем, что на данный момент нет непосредственной угрозы вовлечения Молдавии в войну. Молдавия, согласно Конституции, является нейтральным государством. И такой статус поддерживает большинство граждан страны. Мы уважаем их мнение", – заявила Майя Санду, президент Молдавии.

Угрозу со стороны России не видят Франция, Италия и еще несколько стран альянса, потому считают что, "неудобно и дорого развертывать в Прибалтике и Польше еще больший контингент НАТО".

Варшава же напротив требует дальнейшего военного освоения своей территории, а заодно новых денег для Украины.

"Я поднял вопрос о материальной компенсации. На мой взгляд, и эту позицию разделяют другие страны, увеличения суммы помощи Украине до 2 миллиардов евро явно недостаточно. Так что сумма точно должна быть выше", – считает министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Деньги готов выделить Евросоюз – до 9 миллиардов макропомощи в этом году. Свои оборонные расходы ЕС тоже увеличит на 200 миллиардов евро, еще 300 миллиардов планируют потратить на замещение российских энергоресурсов.

Правда коллективный отказ от нефти сегодня вновь согласовать не удалось, шестой пакет заблокирован, про газ и говорить нечего. Пока же ЕС планирует совместно в будущем закупать СПГ и наращивать долю возобновляемой энергии, Еврокомиссия, к примеру, предлагает обязать ставить солнечные батареи на всех зданиях и жилых домах к 2029 году.

"Война Путина, как мы все видим, серьезно подрывает энергетический рынок. С одной стороны, это показывает, насколько мы зависим от ископаемого топлива, но также показывает, насколько мы уязвимы, полагаясь на Россию в отношении импорта ископаемого топлива. Поэтому мы должны как можно скорее снизить нашу зависимость от российских энергоресурсов", – решила Урсула фон дер Ляйен.

А пока в Болгарии начались протесты, люди требуют снизить стоимость бензина и повысить заработную плату. Не исключают остановку общественного транспорта в стране. "Бюджет был принят без учета обязательств по обслуживанию населения, без учета средств для работы общественного транспорта. Мы близки к остановке работы, у нас не хватает денег", – заявил Росен Евгениев, сотрудник транспортной службы.

В Великобритании в ближайшие месяцы может закрыться треть ресторанов, предлагающих национальное блюдо – жареную рыбу с картошкой. Оказалось, что ингредиенты покупали в России, масло – на Украине, цены на сырье сейчас бьют рекорды, с поставками проблемы. В курортном городке Истборн на берегу Ла Манша собираются объявить чрезвычайное положение из-за растущей бедности и возможного голода.

"Скай Ньюз" сообщает, что каждый четвертый британец недоедает, а 65 процентов населения страны вынуждены отказаться от отопления и машин.

Газета "Гардиан" вообще рисует апокалиптическую картину – некоторые родители просиживают часами в ресторанах быстрого питания, потому что там можно за дешево накормить детей, там тепло, можно бесплатно сидеть в интернете, а заодно и помыться в туалете.

"В тяжелой ситуации оказались люди, потерпевшие финансовый крах. Родители водят своих детей в спортивно-развлекательные центры не для того, чтобы они поплавали, а чтобы смогли помыться. Другие греют сковородки на маленьких декоративных свечках для чайников. Людей убеждают не сжигать мебель или деревянные поддоны, чтобы согреться, поскольку есть риск пожара в домах. Но многие считают, что у них нет другого выбора", – пишут СМИ.

Инфляция в Великобритании рекордная за последние 40 лет. При этом замглавы МИД призывает граждан, цитата, не ныть, "а лучше устроиться на три работы".

Во Франции ждут взрывного роста цен на электроэнергию для промышленных предприятий. Из-за того, что около половины из 56 атомных реакторов в стране остановлены ввиду поломок, а ремонт займет как минимум несколько лет, стоимость мегаватт-час уже этой зимой может вырасти в стране до 545 евро, что чуть ли не в два раза выше, чем у соседей по ЕС. Владельцы заводов требуют от правительства срочных мер по сдерживанию цен, и грозят тем, что иначе будут вынуждены остановить производство.

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