Вводя антироссийские санкции, Европа вредит сама себе. Но что, если это так и задумано? Своим мнением в эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим") поделился Дмитрий Косырев, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня".

"Я не понимаю нашей ответной аргументации, что "ребята, вы же себе хуже делаете. Вы же будете жить хуже материально. Вы же будете все время биться в судорогах страха и ненависти. Какие же вы глупые, этого не понимаете". Так вот, у меня чем дальше, тем больше зарождается мысль, что, а может быть, именно в этом-то смысл всего, – рассудил эксперт. – То есть они делают так, чтобы их народонаселению было хуже, чтобы они были все время в страхе, в ненависти и чтобы жили хуже. Странная мысль, да?"

Дмитрий Косырев перечислил события и кампании, происходящие на Западе за последние тридцать лет. "Антитабачная кампания: страх и ненависть курящих к некурящим, невозможность жить нормально тем и другим, – напомнил он. – "Ковидная перезагрузка": страх и ненависть привитых-непривитых друг к другу, закрытие производств, снижение материального уровня жизни. Стали жить хуже. "Гретатумберговщина" вот эта вся по поводу спасения планеты. Страх, ненависть уже по другим линиям. И доходит сейчас до законодательных мер по запрету автомобилей. В США такие законы, если не ошибаюсь, то уже фигурируют. Только электромобили можно, а дизельные и бензиновые как-то хотят отменить… Заселение мигрантами Европы. Страх, ненависть. Жить становится совершенно невозможно. Снижение материального уровня".

Дело не в том, что Запад так любит Украину, предположил Косырев. "Они просто гнобят собственное население – европейское, канадское, австралийское и так далее, чтобы откинуть мир на полвека назад, а то очень хорошо живут", – поделился эксперт своим мнением.

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