Швеция и Финляндия могут еще долго быть неполноценными членами НАТО

Натовский стол и так уже сделан в форме огромного овала, чтобы уместились постпреды всех тридцати стран. Но вот в зал ввели еще двух новеньких – это главы МИД Швеции и Финляндии – так что евроатлантические ряды стали еще теснее. Гостей из Стокгольма и Хельсинки временно посадили по правую руку от генсека Столтенберга, бывшего премьера Норвегии, страны, которая в НАТО с момента основания. И вот теперь и двум ее соседям вручили протоколы "приглашенных в Альянс".

"Сегодня мы официально подписываем протоколы о присоединении. Это знаменует собой начало процесса ратификации. Сегодня хороший день для Финляндии, Швеции и для НАТО", – заявил Йенс Столтенберг.

Уже на этом этапе обе страны могут принимать участие в работе Альянса, но для полноценного членства надо, чтобы парламенты всех 30 стран-участниц ратифицировали соглашение. В прошлый раз, когда расширялось НАТО, ратификация заняла почти год, однако теперь вновь неожиданно возникла Турция и пригрозила заблокировать для Швеции и Финляндии весь процесс.

"Настоящее право вето начинается сейчас. Они должны соблюдать подписанный документ, иначе мы не примем их в НАТО", – напомнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Речь идет о меморандуме, который стороны подписали в последний момент перед саммитом НАТО в Мадриде в прошлый вторник. Турция после долгих возражений одобрила заявку Швеции и Финляндии на присоединение. А вот что получила взамен, мнения теперь кардинально расходятся. Президент Эрдоган объявил, что Швеция согласилась выдать Турции группу из 73 террористов, каковыми Анкара считает членов Рабочей партии Курдистана. Скандинавы в ответ намекают, что турецкий лидер погорячился.

"У нас будет большая кооперация по борьбе с терроризмом, по обмену информацией. Но в меморандуме нет упоминания о каких-либо списках или цифрах по экстрадиции. И во время наших переговоров в Мадриде ни списки, ни цифры не упоминались", – подчеркивает глава шведского МИД Анн Линде.

Возможной тайной сделкой были возмущены некоторые правозащитники и представители курдской диаспоры. Впрочем, власти обеих стран утверждают, что, если экстрадиции и будут, то по закону.

"Все, о чем договорились в Мадриде, зафиксировано в соглашении. И нет никаких скрытых документов или тайных договоренностей. Власти в обычном режиме работают над запросами о высылке и экстрадиции", – заверил Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии.

Спор разгорается с новой силой. А значит, такими неполноценными членами НАТО Швеция и Финляндия могут оставаться еще долго. Как бы то ни было, в России анализируют все возможные сценарии, ведь очередное – девятое – расширение НАТО – на этот раз на севере – означает, что протяженность нашей границы с военным блоком увеличится более чем вдвое, с нынешних 1215 до 2600 километров. И обстановка там будет напрямую зависеть от действий Альянса.

На местах уже сыплют идеями. Мэр финского города Лаппеенранта, расположенного в 20 километрах от границы с Ленинградской областью, захотел разместить у себя базу НАТО. Киммо Ярва считает, что за счет этого у жителей появится "чувство безопасности".

В чем ошибочность подобной логики и как вообще в Москве относятся к очередному расширению Альянса, на днях подробно разъяснил Владимир Путин: "Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктур мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Тоже очевидная вещь. Они что, этого не понимают?!"

Но жителей Финляндии и Швеции, где даже мелкие вопросы зачастую решались на референдумах, о вступлении в НАТО никто толком и спрашивать не стал. Западные политики и СМИ твердят лишь, что НАТО – исключительно оборонительный альянс. На Востоке в это никто не верит. Официальный представитель китайского МИД выложил в соцсетях фотографии проведенных Альянсом бомбардировок – Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия – с подписью: "Бомбы – вот символ натовской обороны".

На камеры представитель Китая Чжао Лицзянь говорит о том же, но уже в контексте целых регионов: "Кризис и блоковую конфронтацию, которую Альянс создал в Европе, НАТО теперь пытается повторить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это очень тревожное развитие ситуации. Страны региона и международное сообщество должны быть начеку и сказать свое твердое "нет". Решимость важна, учитывая, что сам Альянс остановиться в военном освоении территорий все большего числа стран, очевидно, не может.