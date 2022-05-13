Идея вступления в НАТО Финляндии и Швеции не понравилась Эрдогану

Громко анонсированное вступление в НАТО Швеции и Финляндии возмутило нынешнего члена альянса – Турцию. Президент Эрдоган выбрал обтекаемую формулировку: "настроены не позитивно" и пояснил, что все дело в Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической, а в североевропейских странах ее членам дают убежище и допускают до участия в парламенте. По уставу НАТО, чтобы принять новых членов, требуется одобрение всех прежних, а Турция вошла в организацию еще в 1952-м.

Сразу после новости о решении Финляндии вступить в НАТО западные репортеры отправились узнавать, а что думают об этом сами горожане Хельсинки. Но нашли почему-то только человека в майке с Зеленским и с отчетливым славянским акцентом.

"Конечно, все поддерживают вступление в НАТО, особенно сейчас из-за событий на Украине", – сказал мужчина.

Одна из ведущих финских газет 13 мая вышла с такой карикатурой: к домику пристроена американская ракета, и его жители говорят: "Наконец-то безопасно".

Хотя финские политики указывают прямо: Россия Финляндии и не угрожает.

"Россия – очень важный сосед Финляндии. И у нас всегда были прекрасные отношения. Мы и сейчас не видим каких-то угроз. Но время беспокойное для всех, и мы должны быть готовы", – заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Граница России и НАТО граница потенциально теперь может увеличиться вдвое и составить почти 2,5 тысячи километров. Балтийское море некоторые европейские политики, будто забыв о Петербурге и Калининграде, уже именуют "морем натовским". Как его любят называть в Брюсселе, "чисто оборонный союз" снова почему-то сам расширяется на восток. В России это уже назвали угрозой.

А Владимир Путин о последствиях такого шага финнам рассказывал еще шесть лет назад: "Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова, они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах Российской Федерации. Мы, безусловно, дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос. Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверное, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам нет, мы не хотим, а вы сами решайте, что вам нужно".

Шведское королевство держалось нейтрального статуса со времен наполеоновских войн. И так успешно избежало и Первой и Второй мировых войн. И сейчас от такой успешной политики готовы отказаться не все. Даже в парламенте, риксдаге, есть люди, которые уверены: руководство страны не просчитало все риски.

"Мы вносим самые большие изменения в шведскую политику безопасности за очень долгое время. Меня беспокоит то, что теперь каждый конфликт великих держав еще долго, десятилетиями будет происходить у границ Швеции или в самой Швеции. Я не хочу участвовать в этом, поэтому я выступаю против членства Швеции в НАТО", – заявил в своем выступлении член шведского парламента Хоккан Свенелинг.

Но таких призывов, остановиться и подумать, немного. Шведский министр обороны уверен, что страна в опасности. Только не очень понятно объяснил, в какой.

"Ситуация серьезная, ситуация сложная. Мы должны быть готовы к тому, что такая ситуация будет продолжаться еще долгое время. Мы также должны быть готовы к тому, что ситуация может и ухудшиться", – указал министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Недовольные таким расширением НАТО есть и в самом альянсе. Накануне высказался хорватский президент, сегодня – турецкий.

"В настоящее время мы следим за развитием событий в Швеции и Финляндии, но настроены не очень позитивно. Во-первых, в НАТО уже делали ошибки, например, в отношении Греции. И вы знаете, как Греция сейчас относится к Турции. Во-вторых, скандинавские страны — это гостевой дом для террористов. Они принимают их в своей стране. Разрешают выступать им в своих парламентах", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Его уже успели "окликнуть" из американского Госдепа: мол, разъясните свою позицию.

Тем временем президенту Финляндии и премьеру Швеции позвонил Байден. И вряд ли они говорили об экономических последствиях вступления в НАТО. На севере Европы уже опасаются, как бы Финляндия не лишилась доступа к российскому газу и электричеству.

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