В Турции связали начало спецоперации России с действиями Запада

Действия России на Украине закономерны, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он напомнил, что военной спецоперации предшествовал ряд событий, в числе которых расширение НАТО. В Анкаре считают действия РФ неправильными, однако "надо иметь дело с причинно-следственной связью", подчеркнул Калын, добавив, что Турция возражает и против "неправильного миропорядка", сложившегося в результате действий Запада.

Калын также заявил, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку стремится "соблюдать свои интересы". Однако несмотря на то, что позицию Анкары на Западе приняли, на Турцию периодически пытаются надавить по этому вопросу, однако "систематического давления нет".

Западные санкции ожидаемого влияния на Россию не оказали, отметил также представитель Эрдогана. Рубль укрепляется, президент Владимир Путин не утратил своих позиций. Что касается российско-украинских переговоров, в Турции не видят предпосылок для этого на данный момент.