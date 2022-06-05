Спецоперация России стала причиной паники в Европе, заявил Эрдоган

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Европу, заявив, что из-за спецоперации России на Украине там началась паника. Турецкий лидер сравнил ситуацию в своей стране, которая уже 11 лет переживает массовую миграцию из Сирии, с европейской. По мнению Эрдогана, Турция успешно справляется с этим вызовом, в отличие от Европы.

ТАСС напоминает, что в конце мая Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине, после чего турецкий лидер предложил сформировать специальный мониторинговый механизм для отслеживания конфликта.

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