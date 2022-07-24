Эрдоган "сводит с ума" Байдена

Колумнист The New York Times Майкл Кроули раскритиковал действия турецкого президента, который стал настоящей головной болью для Джо Байдена.

По мнению эксперта, Реджеп Тайип Эрдоган зачастую проводит политику, которая резко не совпадает с общей повесткой западных стран.

"Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", — считает Элизабет Шакелфорд, бывший сотрудник дипломатической службы США.

Турецкий лидер регулярно угрожает наложить вето на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. А его поездка на саммит с лидерами Ирана и России окончательно расстроила Байдена.

Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО об Иране и России, якобы изолированных от "цивилизованного мира".