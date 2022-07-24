Эрдоган "сводит с ума" Байдена

По мнению эксперта, Реджеп Тайип Эрдоган зачастую проводит политику, которая резко не совпадает с общей повесткой западных стран.
"Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", — считает Элизабет Шакелфорд, бывший сотрудник дипломатической службы США.
Турецкий лидер регулярно угрожает наложить вето на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. А его поездка на саммит с лидерами Ирана и России окончательно расстроила Байдена.
Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО об Иране и России, якобы изолированных от "цивилизованного мира".