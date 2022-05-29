Самюэль Жиго попрощался со "Спартаком"

Финал Кубка России стал последним матчем Самюэля Жиго в составе "Спартака". Французский защитник продолжит карьеру в "Марселе".

Победный для "Спартака" финал Кубка России стал последним матчем Самюэля Жиго в составе красно-белых. У французского футболиста истек контракт, и он возвращается на родину, где будет играть за "Марсель". В составе "Спартака" Самюэль провел четыре сезона, сыграл 108 матчей и забил 10 мячей.

После финала Кубка России, в котором "Спартак" выиграл у "Динамо" с результатом 2:1, Самюэль взял микрофон и устроил перекличку с болельщиками. Те в свою очередь поблагодарили Жиго за годы, проведенные в команде, и тепло проводили футболиста.

В финале Кубка России "Спартак" со счетом 2:1 выиграл у "Динамо" и в четвертый раз выиграл трофей. Последний раз спартаковцы побеждали в турнире 19 лет назад. Также на счету красно-белых 10 побед в Кубке СССР.