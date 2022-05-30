Роскомнадзор заблокировал сайт "Мемориала"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иноагентом). В ведомстве указали, что это сделано по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

В декабре 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал", занимавшийся юридическим консультированием, а также помощью беженцам и политзаключенным. Ранее аналогичное решение было вынесено Верховным судом РФ в отношении международного историко-просветительского общества "Мемориал" (также признано НКО-иноагентом). Организацию обвинили в спекуляции на теме политических репрессий XX века и создании лживого образа СССР.