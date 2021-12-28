Верховный суд вынес решение о ликвидации "Мемориала"

Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано НКО-иноагентом).

Председатель правления организации Ян Рачинский, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать вердикт суда. Он выразил надежду на то, что в конечном итоге решение будет в пользу "Мемориала". Если понадобится, отметил Рачинский, они обратятся в ЕСПЧ.

Ранее Генпрокуратура обвинила организацию в спекуляции на теме политических репрессий 20 века и реабилитации нацистских преступников.