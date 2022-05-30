СК РФ расследует обстрел Донецка, где погибли шесть человек

Следственный комитет России пообещал зафиксировать и расследовать факт обстрела Донецка, в ходе которого погибли и пострадали местные жители. Украинские силовики обстреляли центр города 30 мая.

"По предварительным данным, погибло пять мирных граждан, в том числе подросток 2009 года рождения, ранения получили 16 человек, повреждены две школы и гимназия", – сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве заявили, что следователи установят всех причастных к совершению этого преступления.

По последним данным, в результате обстрела погибли шесть человек. Такие данные привел специальный корреспондент ВГТРК в Донецке Борис Максудов. В репортаже из разрушенной школы он отметил, что обстреливали ее запрещенными кассетными боеприпасами.

Как сообщил корреспондент, обстрелы продолжаются.