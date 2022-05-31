Фон дер Ляйен: к концу года импорт нефти из РФ сократится на 90 процентов

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила в своем Twitter, что, как ожидается, к концу текущего года импорт российской нефти будет сокращен на девяносто процентов.

Ранее на медиаплатформе "Смотрим" сообщалось, что лидеры стран ЕС на заседании в Брюсселе согласовали частичный запрет на импорт черного золота из России. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что это немедленно коснется двух третей объема поставок из РФ.

Фон дер Ляйен приветствовала решение политиков по санкциям на нефть, принятое в Брюсселе.