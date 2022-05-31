Telegraph: дом Скрипалей выставлен на продажу

Печально известный дом в Солсбери, принадлежавший семье Скрипалей, выставлен на продажу. В нем четыре комнаты. Купить этот дом разрешено только местным жителям, причем в пользу властей Солсбери будет отчислено 25 процентов от суммы сделки.

Telegraph уточняет, что дом будет продан в долевую собственность, так как власти опасаются, что из него сделают "жуткую достопримечательность для туристов". По той же причине дом не продавался ранее – чтобы никто не мог нажиться, показывая место скандального происшествия.

4 марта 2018 года владельцы дома – бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль (ранее был осужден в России за государственную измену) и его дочь Юлия – были найдены без сознания и помещены в больницу. Британия обвиняет в отравлении Россию, Москва отрицает свою причастность. Доступ к расследованию инцидента для российских экспертов Лондон не предоставил до сих пор.