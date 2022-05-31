Российские войска поразили 417 военных районов на Украине

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении силами российских ракетных войск и артиллерии 38 пунктов управления украинских войск, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей.

По его словам, уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня "Ураган", батарея реактивной системы залпового огня "Град", два склада боеприпасов, а также склад топлива.

Кроме того, российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов.

Российская авиация за сутки уничтожила порядка 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных.

О начале спецоперации России на Украине объявил президент РФ 24 февраля. Ее целью глава государства назвал освобождение жителей республик Донбасса, 8 лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.