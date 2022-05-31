Российских военных на Украине приговорили к 11,5 годам

В Полтавской области Украины суд приговорил попавших в плен российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 годам лишения свободы.

Мужчины были признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. По версии украинского правосудия, они обстреляли из РСЗО "Град" жилые дома в Харьковской области. Военные признали вину, дело рассматривалось без исследования доказательств.

Ранее в Киеве был вынесен приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, которого обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, всего против российских военнослужащих возбуждено около 13 тысяч дел. Предъявлено обвинение уже 49 пленным.