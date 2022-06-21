Сдавшиеся украинские срочники захотели стать россиянами

Два срочника ВСУ сдались военной комендатуре в Херсоне и попросили не включать их в списки на обмен. По словам бывших военнослужащих Украины, на родине их ждало уголовное преследование за уклонение от призыва, а после плена – преследование за то, что сложили оружие.

Военнослужащие Невзглядов и Бойко попросили российское гражданство, уверяя, что не хотят воевать. "Мы хотим остаться здесь, жить тут, получить гражданство и чтобы нас больше не коснулся весь этот бред и война, просто хотим жить мирно​​​. Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, жить в мире, получить российское гражданство и помогать России бороться с нацизмом", – заявили украинцы.

Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен, так как морально-психологическое состояние личного состава стремительно ухудшается, напоминает РИА Новости. Отсутствие подкреплений и обеспечения, дезертирство командования и приказы, посылающие на верную смерть, не способствуют укреплению боевого духа в украинской армии.

С украинской стороны под различными угрозами молодых парней вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне, однако значительная часть, понимая ситуацию, сдается.