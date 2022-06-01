Строительство Курской АЭС-2: монтаж парогенераторов

Длина конструкции – 15 метров, масса – 355 тонн. Поскольку здание реактора уже закрыто куполом, смонтировать парогенератор открытым способом нельзя. Как и компенсатор давления, его сначала краном Liebherr поднимали на транспортный портал, затем транспортировочной тележкой доставили к полярному крану, с помощью которого и установили агрегат на штатное место. Само расположение парогенераторов в здании реактора – уникально.

"Они расположены по два на одной оси – одна пара и потом параллельно симметрично шахте реактора – вторая пара парогенераторов, – объясняет исполняющий обязанности директора Курской АЭС Андрей Ошарин. – Это позволяет упростить конструктив гермобоксов парогенераторов, сократить количество бетона и металлоконструкций, следовательно, уменьшить время сооружения гермооболочки. Это позволяет увеличить длину парогенераторов на один метр, что увеличивает паропроизводительность".

Производительность парогенераторов ВВЭР-ТОИ – 1652 тонны в час. Это на 50 тонн больше, чем у их предшественников из проекта ВВЭР-1200. Атомщики назвали процесс монтажа ювелирной операцией.

"При длине 15 метров и диаметре более 4 метров – допуск не более 2 миллиметров по точности, говорит Андрей Ошарин. – Так как у нас готовность боксов парогенераторов выше, чем готовность шахты реактора, то мы сначала будет устанавливать третий парогенератор, потом первый парогенератор. Это делается для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундаментную плиту".

Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура атомной станции. В ближайшее время в здании реактора первого энергоблока смонтируют еще три таких агрегата, и сам корпус реактора займет свое почетное место.

Следующим важным государственным заданием на Курской АЭС-2 станет монтаж корпуса реактора – атомного сердца инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ.

В сентябре тяжеловес преодолел путь в 1800 километров из Волгодонска в Курчатов. Вес корпуса реактора – 340 тонн, его установка запланирована на ближайшее время.