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Обмен санкциями 38 секунд назад

01 июня 2022 12:04

IKEA открывает отделы обмена и возврата


Агентство городских новостей "Москва"

С 1 июня в закрытых ранее российских магазинах IKEA начинают работать отделы обмена и возврата.

Обратиться туда покупатели смогут со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 8:00 до 21:00 по местному времени, сообщили в компании.

В начале марта шведский ретейлер объявил о закрытии своих магазинов в России на 3 месяца из-за ситуации на Украине. Тогда в компании также пообещали, что будут выплачивать зарплату российским сотрудникам в рублях. Позднее стало известно, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа 2022 года.

Всего в России 17 магазинов ИКЕА, 6 из них расположены в Москве и Подмосковье.

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