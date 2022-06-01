IKEA открывает отделы обмена и возврата

С 1 июня в закрытых ранее российских магазинах IKEA начинают работать отделы обмена и возврата.

Обратиться туда покупатели смогут со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 8:00 до 21:00 по местному времени, сообщили в компании.

В начале марта шведский ретейлер объявил о закрытии своих магазинов в России на 3 месяца из-за ситуации на Украине. Тогда в компании также пообещали, что будут выплачивать зарплату российским сотрудникам в рублях. Позднее стало известно, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа 2022 года.

Всего в России 17 магазинов ИКЕА, 6 из них расположены в Москве и Подмосковье.