Медовое лето: россияне получат компенсацию за весну

Наступившее лето обещает компенсировать провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики​​​. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец телеканалу "Россия 24" и медиаплатформе "Смотрим".

По словам синоптика, россиян ждет медовое лето, безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями. Температура воздуха будет близка к климатической норме с незначительным – не более 0,5-1 градуса – ее превышением.

Жара и засуха ожидается в курортной зоне страны – на Кубани, в Крыму и на Кавказе, что является показателем благоприятного сценария погоды для туризма и сельского хозяйства. Теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере.

В ближайшие дни на Юге нашей страны уже можно будет открывать полноценный купальный сезон, морская вода прогреется до +20 градусов и выше.

Для эффективного проведения отпуска на Русской равнине самым теплым и солнечным будет июль –макушка лета.

"Такой долгосрочный прогноз – безветрие, тепло, умеренная влажность – в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым", – добавил Тишковец.