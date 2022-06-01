Тепло в столичном регионе закончится ливнями и грозами

1 июня в столичном регионе ясно, воздух в 8:00 успел прогреться до +16,1 градуса. В первый день календарного лета в центральной России наступает лето метеорологическое.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и медиаплатформе "Смотрим", в течение дня метеоусловия в центральной России будут определяться юго-западной периферией антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня прошумят скоротечные ливневые дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +22, +24, в Подмосковье – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм ртутного столба.