Высотный гребень антициклона: в Москве жара, но возможен дождь

9 июня на улице солнечно, без осадков, к 8:00 воздух успел прогреться до 16,6 градуса. В течение дня столбики термометра продолжат уверенный рост.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и медиаплатформе "Смотрим", в течение дня метеоусловия в центральной России будут определяться высотным гребнем антициклона, который обеспечит ясную погоду. К вечеру возможны небольшие дожди и грозы.

Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +26, +28, в Подмосковье – от +24 до +29 градусов, что соответствует июльским климатическим показателям.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм ртутного столба.