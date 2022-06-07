В столицу идет июльская жара

В московский регион приходит настоящая жара: уже в конце рабочей недели температура будет соответствовать второй половине июля, анонсировали в Гидрометцентре. Ночами ожидается около 15 градусов, а днем до 28 градусов, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

В ближайшие два дня в столице "руководит" солнечный антициклон. Предстоящей ночью произойдет смена ветра с северо-западного на юго-западный, поэтому завтрашний день будет заметно теплее сегодняшнего. Но в ранние утренние часы температура еще не превысит 10 градусов, так что легкие куртки все-таки пригодятся. Тем не менее, к полудню воздух уже прогреется выше 20 градусов.

Причем, тепло идет с запада, там и ожидаются самые высокие значения – в Можайске и Волоколамске до плюс 25 градусов. На севере и востоке прохладнее – 21-22 градуса. На юге – в Серпухове и Наро-Фоминске – днем 23 градуса.

В Москве ночью 8-10 градусов, днем 22-24 градуса, ожидается переменная облачность без осадков.

В четверг 9 июня уже жарко, как в середине июля, температура поднимется до 28 градусов. 10 июня тоже жара, но приправленная локальными кратковременными дождями. А вот в выходные немного посвежеет, но 20-25 москвичам все-равно гарантированы.