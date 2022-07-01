Погода в Москве будет жарче, чем на южных курортах

Столица готовится к жаркому марафону, хотя сегодня из-за довольно прохладного ветра в это трудно поверить. Тем не менее, уже в воскресенье 3 июля синоптики обещают жителям города плюс 30 градусов, сообщает программа "Вести-Москва" (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

Перестраиваться погода начнет в субботу. Прохладный ветер еще сохранится, но он уже не помешает прогреву воздуха – градус за градусом температура начнет подрастать.

Во всем московском регионе 2 июля будет солнечно и от 25 до 28 градусов, но 3 июля воздух уже прогреется до 30 градусов и выше. Наслаждаясь выходными, но не забывайте, что солнце после полудня небезопасно, напоминают синоптики.

В Москве завтра без осадков и до плюс 27 градусов. В воскресенье ожидается уже от 29 до 31 градуса. На этой июльской высоте столица останется и в начале следующей недели. Только 5 июля начнут собираться тучи, возрастет вероятность дождей, а 6 июля температура опустится уже ниже 30 градусов.