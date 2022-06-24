Жаркие выходные: подарок всем, кто скучал по летнему зною

Сильная жара с палящим солнцем – до вторника, передает телеканал "Россия 1". А 28 июня местами по региону пройдут небольшие дожди, и станет комфортнее. Но сначала – выходные. В идеале провести их на берегу водоема. Но с 10 до 16 часов солнце опасно как для кожи, так и для сердечно-сосудистой системы. Нельзя забывать про солнцезащитный крем и головной убор.

После полудня во всем столичном регионе воздух раскалится до 28-30 градусов. К понедельнику жара усилится. В Москве предстоящей ночью еще свежо, около +15, днем в субботу – 27-29. А дальше жарко даже на самый взыскательный вкус. В воскресенье знойные июльские 30-32, на этой же высоте и понедельник. И только потом температура начнет отходить от 30-градусной отметки, в среду +25! Не за горами самый жаркий месяц лета – июль.