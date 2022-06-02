Теплый сектор циклона: в Москве комфортно, под вечер – короткие ливни

2 июня солнечно, без осадков, к 8:00 воздух успел прогреться до 16,9 градуса. В течение дня столбики термометра продолжат уверенный рост.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и медиаплатформе "Смотрим", в течение дня метеоусловия в центральной России будут определяться теплым сектором циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами прошумят скоротечные ливни с грозами.

Ветер южный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +23, +25, в Подмосковье – от +21 до +26 градусов, что соответствует макушке лета – июлю.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в столичном регионе.