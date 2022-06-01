Путин: необходимо вернуть звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание "Мать-героиня". В День защиты детей глава государства проводит видоконференцию с семьями, получившими ордена и медали "Родительская слава". Встречу транслируют телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня", – сказал Путин.

Он предложил обеспечить единовременную выплату за медаль "Родительская слава" многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей. Тем, кто имеет орден "Родительская слава", положено 500 тысяч рублей, а матерям-героиням – 1 миллион рублей.

Президент назвал отрадным то, что сегодня "традиции большой, многодетной семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются".

Ранее председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, выступая на заседании президиума Госсовета, предложила возродить звание "Мать-героиня". С соответствующей инициативой она обратилась к Путину.