Кремль: накачивание Киева оружием не меняет параметров российской спецоперации

Накачивание Украины оружием не меняет всех параметров специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки вооружения со стороны США и европейских стран.

"В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие", – указал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что не хочет говорить о нежелательных сценариях, в которых это вооружение гипотетически может быть использовано против целей на российской территории.

Ранее источники агентства Reuters сообщали, что США планируют снабдить Украину беспилотниками MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.