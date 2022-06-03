Киев организовал "духоподъемные" съемки

Киевский режим при поддержке Великобритании организовал производство видеосюжетов, поднимающих дух украинцев. Ролики, в которых с пафосом рассказывается о высокой эффективности вооружений, поставленных Западом, должны отвлечь украинцев от неутешительных новостей с мест боевых действий.

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, катастрофа украинской армии в Мариуполе и Херсоне, на Донбассе, а также политический кризис власти сподвигли Киев на создание таких видеороликов.

"В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы высокой эффективности применения украинскими националистами западного вооружения", – рассказал генерал Конашенков.

Следующие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня, уточнил представитель Минобороны. Их героями станут "простые украинцы", обвиняющие Россию в преднамеренных обстрелах мирных городов. Такие видео очень быстро распространяются в западных СМИ.