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Ситуация в Донбассе 22 минуты назад

03 июня 2022 13:53

Песков не стал комментировать слова Кадырова


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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее заявил об ускорении темпов спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

"Эти вопросы нужно адресовать в Министерство обороны", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных сроках спецоперации.

Ранее Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети сообщил о встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на которой обсуждались аспекты российской спецоперации по освобождению республик Донбасса. По словам руководителя Чечни, глава Минобороны определил новые задачи, подразумевающие улучшение дальнейшей тактики и повышение эффективности наступления, что приведет к ускорению темпов спецоперации.

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