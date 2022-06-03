Похищены не только дочь, но и зять офицера Народной милиции ДНР

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту похищения в Харькове дочери и зятя офицера управления Народной милиции ДНР. Оно заведено по статье Уголовного кодекса о захвате заложников.

О похищении дочери ранее рассказал представитель Народной милиции ДНР Владимир Демченко. По его словам, его дочь и зятя удерживают в неизвестном месте, их нет в харьковских СИЗО и изоляторах временного содержания.

Офицер рассказал также, что с ним связались "вольные партизаны Харьковщины", которые пытались склонить его к сотрудничеству. Демченко предлагали, в частности, раскрыть информацию о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и списки военнопленных ВСУ. В случае несогласия собеседники угрожали убить девушку, пишет ТАСС.

Дочь Демченко, по его словам, в последний раз связывалась с ним 16 апреля, написав сообщение в Telegram. Девушка сообщил, что ее забрали из-за отца.