Владимир Путин указал на экономическую ошибку США

Президент России Владимир Путин в пятницу дал интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства заявил, что экономическая политика США последнего времени была ошибочной, так как печатный станок работал сверх необходимого. Денежная масса в Штатах за время пандемии коронавируса выросла на 5,9 триллионов долларов.

"Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, "рассосется" по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно", – предположил Путин. Но это оказалось не так. Более того, министр финансов США Джанет Йеллен признала, что такие шаги властей были ошибочными.

"Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак", – подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что пандемия коронавируса очень сильно приземлила мировую экономику. Ее необходимо было восстанавливать, но экономические круги, финансовые власти США нашли не лучший путь решения проблемы.

"Ничего лучшего не нашли в тех же Соединенных Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики", – указал Путин. – Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6 процента".