Посольство Мексики в России прокомментировало визовый казус

Россияне при оформлении визы в Мексику стали получать отказы на украинском языке. Посольство Мексики пояснило, что сайт для получения электронного разрешения на въезд в страну принадлежит не дипведомству, а Национальному институту миграции.

В посольстве отметили, что о проблеме знают и уже проинформировали мексиканские миграционные власти. Проблема будет решена, заверили дипломаты.

Россияне могут посещать Мексику с электронной визой, если добираются до страны самолетом. Виза не требуется тем, кто имеет действующую визу Канады, США, Японии, Великобритании или Шенген, напоминает ТАСС.