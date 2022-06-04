ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

Украинские военные несут тяжелые потери и отступают от Северодонецка. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. В некоторых подразделениях осталось не больше десяти процентов от первоначального количества бойцов. ВСУ отступают в сторону Лисичанска.

Как сообщает генерал Михаил Мизинцев, киевские власти отдали приказ заминировать в Северодонецке контейнеры с селитрой и кислотой. При взрыве ста тонн химикатов появилась бы зона заражения, что, несомненно, задержало бы наступление российских войск.

Для осуществления провокации в Северодонецке была создана сводная тактическая группа, отметил генерал Мизинцев, но вся вина за создание экологической катастрофы была бы возложена на российскую сторону. Нет никаких сомнений, что эта диверсия широко освещалась бы западной прессой исключительно в проукраинских красках, заключает РИА Новости.