Украинским войскам отдали приказ покинуть Северодонецк

Украинские войска получили команду отойти из Северодонецка на более укрепленные позиции. Об этом сообщил украинский чиновник Сергей Гайдай, возглавляющий луганскую военную администрацию.

Он отметил, что оставаться на старых позициях уже нет смысла, поскольку там слишком велики потери украинских войск, передает РИА Новости.

Ранее представитель Луганской народной республики сообщил, что до полного блокирования Лисичанска и Северодонецка остается три-четыре дня. По словам представителя народной милиции, возле этих городов украинские военные массово сдаются в плен.

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